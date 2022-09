Porsche-Aktie kommt Ende September: VW-Tochter Porsche vor Börsengang mit Milliardenbewertung - Volkswagen-Aktie etwas höher

Ab dann wird die Volkswagen -Tochter aus Stuttgart aller Voraussicht nach einen Teil ihrer Vorzugsaktien frei am Finanzmarkt handeln lassen. Dies beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat des VW-Konzerns nach Sitzungen am Sonntagabend. Bei der Marktkapitalisierung des Sportwagenbauers wird dabei ein Wert zwischen 70 Milliarden Euro und 75 Milliarden Euro anvisiert. Das ist weniger als vor den jüngsten Börsenturbulenzen erwartet worden war, aber im Rahmen dessen, was Analysten zuletzt in etwa prognostiziert hatten.

Für den Börsenstart in Frankfurt hatten die Wolfsburger und die Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) bisher allgemein Ende September beziehungsweise Anfang Oktober angepeilt. Ein konkreter Tag war zunächst nicht genannt worden - die Entscheidung zum Gang aufs Parkett stand wegen der angespannten weltwirtschaftlichen Lage noch unter Vorbehalt.

Die Kontrolleure legten nun aber bereits die Preisspanne fest: Die Porsche AG-Vorzüge werden in einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück angeboten. Geplant ist die Ausgabe von knapp 114 Millionen Aktien. Darin enthalten sind fast 15 Millionen Papiere für eine mögliche Mehrzuteilung, wie der Mutterkonzern VW weiter mitteilte. Sollte alles laufen wie vorgesehen und sich der tatsächliche Angebotspreis in dem genannten Bereich einpendeln, werde ein Bruttoerlös von 8,7 bis 9,4 Milliarden Euro erwartet.

"Der geplante Börsengang der Porsche AG sollte sich positiv auf die Bewertung der Volkswagen AG auswirken", schrieb DZ-Bank-Experte Michael Punzet in einer Studie am Montagmorgen. "Es bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Umfang der zukünftige Marktwert der Porsche AG hierbei bei der Bewertung der VW-Aktien berücksichtigt wird." Sein Votum für die VW-Vorzugsaktie lautet "Kaufen" mit einem fairen Wert von 165 Euro. Auch für die Porsche-SE-Anteile ist er optimistisch und bewertet sie mit "Kaufen".

Die Porsche SE sollte von dem geplanten Börsengang des gleichnamigen Sportwagenbauers einerseits von einer möglichen Höherbewertung der VW-Aktien und andererseits von höheren Dividendeneinnahmen profitieren. Wir gehen jedoch davon aus, dass die zukünftigen Dividendeneinnahmen aus der Beteiligung an der Porsche AG primär zur Rückführung des Fremdkapitals genutzt werden und sich somit nicht positiv auf die zukünftigen Dividendenzahlungen der Porsche SE auswirken."

Schon an diesem Dienstag (20.09.) soll die Zeichnungsfrist beginnen. Sie geht bis einen Tag vor dem Börsengang, sofern die Finanzaufsicht Bafin den Wertpapierprospekt genehmigt. Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollen einen Teil der Porsche-Vorzüge erwerben können.

VW-Konzernfinanzchef Arno Antlitz sieht einen entscheidenden Schritt getan: "Wir sind mit den Porsche-Börsenplänen jetzt auf der Zielgeraden." Der jahrelang immer wieder ins Spiel gebrachte öffentliche Handel mit Anteilen des Sportwagenbauers war seit Februar geprüft worden. Vor zwei Wochen fiel der grundsätzliche Beschluss.

Europas größte Autogruppe will zusätzliche Geldquellen anzapfen. Die VW AG plant aus den Einnahmen weitere Milliarden-Investitionen in Elektromobilität und Digitales. Zudem hofft sie selbst, für Anleger attraktiver zu werden. Das Grundkapital der Porsche AG wurde bereits zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugs- und stimmberechtigte Stammaktien aufgespalten. Bis zu ein Viertel der Vorzüge - also in etwa ein Achtel aller Anteile - sollen demnächst in den Verkauf gehen.

Gleichzeitig bekommt die PSE 25 Prozent plus eine Aktie der Stämme, sie hat über eine Sperrminorität damit Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Auch dieser Schritt ist nun fest vereinbart: Der Aufsichtsrat der PSE stimmte einem entsprechenden Kaufvertrag zu. Je nach Gestalt der endgültigen Konditionen am Tag des Börsengangs der Vorzüge kalkulieren VW und Porsche-Holding für das Geschäft mit den Stammaktien brutto 9,36 bis 10,10 Milliarden Euro an Erlös ein. Enthalten ist hier ein Aufschlag von 7,5 Prozent zu den Vorzügen.

Porsches Bewertung schätzten mehrere Analysten zuletzt auf bis zu 85 Milliarden Euro. Andere Prognosen gingen von 80 bis 100 Milliarden Euro aus - diese Kalkulationen stammen jedoch größtenteils aus den Zeiten vor den jüngsten Kurskorrekturen an den Aktienmärkten. Mit der jetzt angepeilten Emissionsspanne liegt die Bewertung der Porsche AG bei 70 bis 75 Milliarden Euro beziehungsweise inklusive des Aufschlags bei den Stammaktien bei bis zu 78 Milliarden Euro und damit im Rahmen der jüngsten Erwartungen. VW kommt derzeit auf etwas mehr als 88 Milliarden Euro.

Insgesamt soll es durch die Neustrukturierung 911 Millionen einzelne Wertpapiere geben - eine Art Werbe-Gag, mit dem Porsche auf sein wohl bekanntestes Modell, den 911er, anspielt. Das operative Geschäft mit weiteren Baureihen wie dem Cayenne, Macan, Panamera oder Taycan ist in der AG gebündelt. Dagegen hält die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte PSE die Mehrheit der Stimmrechte in Wolfsburg.

Die meisten Vorzugsanteile dürften nicht an kleine, sondern an institutionelle Großanleger gehen. So will sich laut VW Katar mit knapp 5 Prozent eindecken. Das Golf-Emirat ist schon drittwichtigster Aktionär des Gesamtkonzerns. Ein weiterer Ankerinvestor des Porsche-Börsengangs ist der norwegische Staatsfonds, in dem die Zentralbank in Oslo die Einnahmen aus den Öl- und Gasvorkommen des Landes verwaltet und für künftige Generationen mehren will. Daneben steigen die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price und die staatliche Investmentgesellschaft ADQ aus Abu Dhabi bei den Stuttgartern ein.

Die Schwaben sind in der Wolfsburger Mehrmarken-Gruppe eine Renditeperle. Porsche-Chef Oliver Blume führt seit Anfang September nach dem Ausscheiden von Herbert Diess auch den VW-Konzernvorstand. Kritik an der Doppelfunktion wies das Unternehmen mit Verweis auf seine Transparenz- und Abstimmungsregeln zurück. Diese sollen ausreichen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Ähnliches gelte für VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, der ebenso die PSE leitet.

Im Fall eines erfolgreichen Börsengangs soll es im Dezember eine außerplanmäßige Volkswagen-Hauptversammlung geben. Dabei werde vorgeschlagen, eine "Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023" auszuschütten, erklärte VW.

Die Belegschaften sollen ebenfalls profitieren. Der VW-Betriebsrat hob den vereinbarten Bonus von 2000 Euro für jeden Beschäftigten im Haustarif und in Sachsen hervor. Auch zeige der Schritt, dass Porsche und VW in den Branchenwandel und die Zukunft der Jobs investierten.

Zumindest indirekt spielen bei einem der größten Börsengänge in Deutschland jedoch auch die Interessen der VW-Großeigner eine Rolle. Dem Porsche/Piëch-Clan wird nachgesagt, wieder mehr direkten Zugriff auf den Sportwagenbauer mit seinem Namen gewinnen zu wollen. 2008/2009 hatte Volkswagen eine Übernahmeattacke des damaligen Porsche-Managements abwehren können. Die Niedersachsen drehten am Ende den Spieß um und schluckten ihrerseits die profitable Tochter. Beide Familien bekamen im Gegenzug die Mehrheit an dem Autoriesen.

Dass die Notierung kurzfristig doch noch abgeblasen werden könnte, erscheint nun zunehmend unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach gibt es aber eine Mindest-Bewertungsschwelle, die VW auf jeden Fall erreichen will. Überdies bestehen weiter Gefahren für die Autoindustrie - neue Lieferkettenprobleme, der Fortgang des Ukraine-Krieges, die Inflation der Energiepreise und das Ende der Niedrigzinsphase sind nur einige.

Jefferies belässt Porsche auf "Hold" - Ziel 80 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche SE angesichts des Börsengangs der Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Preisspanne der Vorzugsaktien zwischen 76,50 und 82,50 Euro bewerte den Sportwagenbauer seiner Berechnung nach mit insgesamt rund 72 bis 78 Milliarden Euro, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Von der Porsche SE, die Stammaktien der Porsche AG erwerbe, habe es noch keine Aussagen zu den Finanzierungsquellen gegeben. Nach einer VW-Sonderdividende schätzt er die Nettoschulden der VW-Konzernholding auf 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro. Eine Dividende der Porsche AG dürfte die dafür anfallenden Finanzierungskosten abdecken.

VW-Aktien und Porsche SE-Aktien fester - Milliarden-IPO wird konkret

An der Börse herrschte zum Wochenauftakt erst einmal Erleichterung, dass die Porsche SE und die Volkswagen AG den Börsengang trotz der derzeitigen Lage an den Finanzmärkten durchziehen wollen. Die im DAX notierten VW-Vorzugsaktien legen 0,34 Prozent auf 145,96 Euro zu und sind damit in einem schwachen Marktumfeld einer der wenigen Gewinner unter den Standardwerten hierzulande. Für die ebenfalls im deutschen Leitindex gelisteten Anteile der Porsche SE geht es um 2,78 Prozent nach oben auf 68,72 Euro.

WOLFSBURG / SUTTGART / NEW YORK / FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com, Max Earey / Shutterstock.com