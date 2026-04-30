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IPO im Fokus

Fulminantes Debut an Börse Stockholm: Silex Microsystems-Aktie wird zeitweise vom Handel ausgesetzt

07.05.26 11:15 Uhr
Silex Microsystems-Aktie mit fulminantem Börsendebüt in Stockholm - zeitweise vom Handel ausgesetzt | finanzen.net

Der spezialisierte Mikrochiphersteller Silex Microsystems hat an diesem Donnerstag mit einem fulminanten Börsenstart (IPO) an der Nasdaq in Stockholm beeindruckt.

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Die Aktie sprang an ihrem ersten Handelstag am Vormittag zeitweise auf bis zu 210 schwedischen Kronen und damit fast 160 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 81 Kronen. Angesichts dieses extremen Kursanstiegs wurde das Papier anschließend zunächst vom Handel ausgesetzt. Am späteren Vormittag legte es im Vergleich zum Ausgabekurs um knapp 91 Prozent auf 154,50 Kronen zu. An der Börse ist es damit aktuell insgesamt etwa 16,5 Milliarden Kronen oder 1,5 Milliarden Euro wert.

Silex und sein chinesischer Anteilseigner Sai MicroElectronics (SMEI) nahmen über den IPO rund 2 Milliarden Kronen (185 Millionen Euro) ein. Die Schweden wollen die Erlöse für die Expansion in die USA nutzen, etwa um Fertigungsanlagen vor Ort zu erwerben.

Eigener Darstellungen zufolge ist Silex ein spezialisierter Auftragsfertiger, der mikroelektromechanische Systeme (MEMS) für andere Unternehmen entwickelt und produziert. Derlei Chips kommen in Technologien zum Einsatz, die etwa Beschleunigungssensoren in Mobiltelefonen steuern, was die Bewegungserfassung für Fitness-Anwendungen sowie die Bildschirmausrichtung ermöglicht. Zudem steuern sie die Laser für Lidar-Systeme, die für autonomes Fahren unerlässlich sind.

Beim Börsengang griffen vor allem Ankerinvestoren, darunter schwedische Pensionsfonds und internationale Unternehmen, zu. Sie kauften etwa drei Viertel der angebotenen Aktien. SMEI wird weiterhin mit etwas unter 10 Prozent an Silex beteiligt bleiben, was ein gewisses Risiko für die Expansionspläne in die Vereinigten Staaten darstellen könnte.

/ck/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Profit_Image / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com

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