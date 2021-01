IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 12.01.2021 -2

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street in Grün -- DAX etwas leichter -- Zoom will 1,5 Milliarden Dollar mit Aktienangebot einnehmen -- VW-Kernmarke verkauft 2020 weniger Fahrzeuge -- BMW, Deutsche Bank im Fokus

Sanofi will nach Börsengang Minderheitsanteil an Euroapi behalten. MyTheresa.com will bis zu 324 Millionen Dollar. DHL Express kauft acht zusätzliche Boeing 777 Flugzeuge. Verteilung des Moderna-Impfstoffs in Deutschland hat begonnen. MTU Maintenance schließt Vertrag mit Air Sial. GlaxoSmithKline testet weiteren Antikörper als COVID-19-Medikament. BioNTech bietet seinen Beschäftigten freiwillige Impfung an.