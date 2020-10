IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 12.10.2020

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Aktienmärkte letztlich mehrheitlich in Grün -- AstraZeneca erhält 486 Millionen Dollar für Corona-Bekämpfung -- Daimler, HOCHTIEF, Stabilus, BASF, Bayer im Fokus

Luxustaschen-Händler Fashionette will noch 2020 an die Börse. Absturz der Lira bringt Türkei in Bedrängnis. China stemmt sich gegen Yuan-Aufwertung. Zeitplan für die Genehmigung der Tesla-Fabrik ist offen. Neuseeland sichert sich Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Twitter versieht Trumps Immunitätsbehauptung mit Warnhinweis. Henkel-Chef schließt weitere Übernahmen nicht aus.