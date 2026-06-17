IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 17.06.2026
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TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)
ERSTNOTIZ: noch 2026
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
VOLUMEN: Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils
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KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026)
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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)
BRANCHE: Pharma
SITZ: Langenfeld
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Uniper SE
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant (alternativ ist auch
ein Direktverkauf möglich)
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
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Magirus
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)
BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge
SITZ: Ulm
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Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
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Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
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BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
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Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
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Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
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Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
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Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer
Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)