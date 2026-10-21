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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21. Oktober 2026

(NEU: Erstnotiz TK Accelis am 28. Oktober)

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TK Accelis Group AG & Co. KGaA (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

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ERSTNOTIZ: 28. Oktober 2026

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils

ISIN: DE000TKCC1S8

WPK: TKCC1S

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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

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BRANCHE : Pharma

SITZ: Langenfeld

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Uniper SE

ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant

(alternativ Direktverkauf möglich)

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

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SGB-Smit GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang im 1Q 2027 angepeilt (Handelsblatt-Bericht September 2026)

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BRANCHE: Stromnetz-Ausrüster

SITZ: Regensburg

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht)

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Magirus

ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)

BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge

SITZ: Ulm

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Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

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BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll Mitte 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

BEWERTUNG: 20 bis 30 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht vom 13.07.)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan

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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

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Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

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Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

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Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)

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