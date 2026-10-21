IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21. Oktober 2026
(NEU: Erstnotiz TK Accelis am 28. Oktober)
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TK Accelis Group AG & Co. KGaA (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)
ERSTNOTIZ: 28. Oktober 2026
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils
ISIN: DE000TKCC1S8
WPK: TKCC1S
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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)
BRANCHE : Pharma
SITZ: Langenfeld
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Uniper SE
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant
(alternativ Direktverkauf möglich)
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
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SGB-Smit GmbH
ERSTNOTIZ: Börsengang im 1Q 2027 angepeilt (Handelsblatt-Bericht September 2026)
BRANCHE: Stromnetz-Ausrüster
SITZ: Regensburg
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht)
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Magirus
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)
BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge
SITZ: Ulm
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Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
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BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll Mitte 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
BEWERTUNG: 20 bis 30 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht vom 13.07.)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan
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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
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Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
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Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
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Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
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Alle Angaben ohne Gewähr
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/smh/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)