IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026
(NEU: Intention to Float von KNDS)
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KNDS NV
ERSTNOTIZ: Juli 2026 (voraussichtlich)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard (Frankfurt) & Euronext Paris
VOLUMEN (WERT): 20 Prozent über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren
BEWERTUNG: rd 15 Mrd EUR (Reuters-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale
KONSORTIALMITGLIEDER: UBS, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank,
Credit Agricole, Natixis, Unicredit
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TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)
ERSTNOTIZ: noch 2026
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils
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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)
BRANCHE: Pharma
SITZ: Langenfeld
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Uniper SE
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant
(alternativ Direktverkauf möglich)
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
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Magirus
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)
BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge
SITZ: Ulm
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Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
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Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
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BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
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Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
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Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
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Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
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Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)