DAX24.677 -0,9%Est506.222 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +2,4%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.187 +0,2%Euro1,1346 -0,3%Öl75,53 -1,9%Gold4.071 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet
Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus! Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026

24.06.26 10:39 Uhr

(NEU: Intention to Float von KNDS)

===

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Juli 2026 (voraussichtlich)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard (Frankfurt) & Euronext Paris

VOLUMEN (WERT): 20 Prozent über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren

BEWERTUNG: rd 15 Mrd EUR (Reuters-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale

KONSORTIALMITGLIEDER: UBS, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank,

Credit Agricole, Natixis, Unicredit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

ERSTNOTIZ: noch 2026

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant

(alternativ Direktverkauf möglich)

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Magirus

ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)

BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge

SITZ: Ulm

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)