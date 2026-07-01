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IPO kommt

Börsendebüt mit Dämpfer: Mastsysteme-Hersteller SMAG schafft Börsengang gerade so

Börsendebüt mit Dämpfer: Mastsysteme-Hersteller SMAG schafft Börsengang gerade so

SMAG Mobile Antenna Masts hat seinen Börsengang mit einem Ausgabepreis von 46 Euro je Aktie abgeschlossen. Der angestrebte Nettoerlös wird jedoch verfehlt.

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SMAG Mobile Antenna Masts hat den angepeilten Börsengang gerade so in trockene Tücher gebracht. Der Ausgabepreis für die auszugebenden Aktien sei auf 46 Euro je Anteilschein festgesetzt worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Preisspanne hatte bei 46 bis 54 Euro gelegen. Den angestrebten Nettoerlös von 30,5 Millionen Euro wird SMAG damit nicht erreichen. Das Geld will das Unternehmen unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau und den Vertrieb stecken.

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Immerhin wurden wie geplant 2,8 Millionen Aktien verkauft. Diese stammen überwiegend vom Altaktionär, der SMAG Group GmbH. Diese ist eine

hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Der erste Handelstag im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse ist für kommenden Montag vorgesehen. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird sich auf knapp 260 Millionen Euro belaufen.

Es ist der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler ist SMAG das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen Börsengang hingegen zu Monatsanfang auf Eis gelegt.

SALZGITTER (dpa-AFX)

Bildquellen: HstrongART / Shutterstock.com, ScandinavianStock / Shutterstock.com

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