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IPO/Kreise: Anthropic will im November an die Börse

SAN FRANCISCO/NEW YORK (dpa-AFX) - Der KI-Spezialist Anthropic will Insidern zufolge noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Der Anbieter der KI-Software Claude wolle ab dem 9. November formell bei Investoren für die Aktien werben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte der Handel mit den Anthropic-Aktien noch vor dem US-Feiertag Thanksgiving beginnen.

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Zuvor hatten Anthropic und sein Konkurrent OpenAI frühere Börsenpläne aufgeschoben. Zudem gibt es seit dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz seit Wochen Sorgen wegen möglicher Risiken.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte Mitte September erklärt, dass sein Börsengang nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde. OpenAI-Chef Sam Altman verwies in einem Interview des Magazins "Fortune" vor allem auf die Debatte um die Gefahren hochentwickelter Künstlicher Intelligenz. Auf die Nachfrage, ob er sich auch den Verzicht auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorstellen könnte, erwiderte Altman: "Ich würde sagen, nicht 2026."/stw/men/jha/

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