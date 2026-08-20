Unitree-Aktie mit fulminantem IPO: Gründer steigt in die Riege von Chinas Tech-Mogulen auf

IPO macht Gründer reich

21.08.26 11:57 Uhr

Ein Kurssprung von bis zu 629 Prozent beim Börsendebüt katapultierte Unitree-Gründer Wang Xingxing in die Riege der reichsten Tech-Unternehmer Chinas.

• Trotz des rasanten Starts fiel die Aktie am zweiten Handelstag um 18,7 Prozent und steht unter Druck, was Fragen zur Nachhaltigkeit der Bewertung aufwirft.

• Der chinesische Roboterbauer Unitree sorgte mit seinem Börsengang in Shanghai für einen historischen Kurssprung von bis zu 629 Prozent, was Gründer Wang Xingxing innerhalb weniger Tage zum Multimilliardär machte.

Roboter-Pionier sorgt mit Börsendebüt für Aufsehen in Shanghai

Gründer Wang Xingxing wird binnen weniger Tage zum Multimilliardär

Nach der Rekord-Rally folgt prompt ein kräftiger Rücksetzer an Tag zwei

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Der chinesische Roboterbauer Unitree hat mit seinem Börsengang am STAR Market in Shanghai für Furore gesorgt und Gründer Wang Xingxing über Nacht zu einem der reichsten Tech-Unternehmer Chinas gemacht. Bereits am zweiten Handelstag geriet die Aktie jedoch spürbar unter Druck, was Fragen nach der Nachhaltigkeit der Bewertung aufwirft.

Unitree-Aktie startet mit historischem Kurssprung

Die Unitree-Aktie legte bei ihrem Handelsdebüt am Mittwoch am Technologiesegment STAR Market in Shanghai zeitweise um bis zu 629 Prozent zu. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 460 Prozent auf letztlich 845,00 Yuan gegenüber dem Ausgabepreis von 150,80 Yuan zu Buche. Am Donnerstag folgte ein Minus von letztlich 18,7 Prozent auf 687 Yuan. Am Freitag beendete sie den Tag mit einem Minus von 2,12 Prozent bei 672,41 Yuan.

Der Zuwachs am ersten Handelstag übertraf den durchschnittlichen Erstnotiz-Aufschlag chinesischer Neuemissionen des laufenden Jahres von 279 Prozent deutlich. Für neu gelistete Aktien gilt am STAR Market in den ersten fünf Handelstagen keine tägliche Kursobergrenze, erst danach greift ein Schwankungsdeckel von 20 Prozent pro Tag.

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Der 2016 von Ingenieur Wang Xingxing gegründete Roboterbauer wurde zunächst mit vergleichsweise günstigen vierbeinigen Robotern bekannt, den sogenannten Roboterhunden. Die Modelle G1, H1 und R1 erlangten globale Aufmerksamkeit durch virale Auftritte, bei denen sie rennen, tanzen und Kampfsport zeigten, unter anderem bei Chinas Frühlingsfest-Galas. Der Börsengang brachte dem Unternehmen umgerechnet rund 780 Millionen Euro ein. Beim Eröffnungskurs am 19. August 2026 wurde Unitree mit umgerechnet rund 57 Milliarden Euro bewertet.

Gründer Wang Xingxing wird zum Milliardär

Für Gründer und Vorstandschef Wang Xingxing, der laut Reuters rund ein Fünftel des Unternehmens hält, bedeutete allein der Debüttag ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden US-Dollar auf dem Papier. Nach Angaben von Forbes stieg sein Gesamtvermögen durch den Kurssprung auf rund 16 Milliarden US-Dollar. Milliardär war Wang bereits Anfang August 2026 geworden, als der in Hangzhou ansässige Roboterbauer 6,1 Milliarden Yuan durch den Verkauf von 40,4 Millionen Aktien einsammelte, wobei die Retail-Tranche des Börsengangs mehr als 5.500-fach überzeichnet war. Zu den Unterstützern zählen unter anderem Tencent und Alibaba sowie die KI-Firma DeepSeek, die rund 140,8 Millionen Yuan als strategischer Investor beisteuerte.

Der Umsatz von Unitree hatte sich 2025 auf 1,7 Milliarden Yuan mehr als vervierfacht, der ausgewiesene Nettogewinn lag bei 278 Millionen Yuan. Nach eigenen Angaben lieferte das Unternehmen im selben Jahr mehr als 5.500 humanoide Roboter aus. Marktbeobachter Shen Meng, Managing Director der Investmentbank Chanson & Co. in Peking, erklärte laut Forbes, der Kurssprung liege im erwarteten Rahmen, die humanoiden Roboter von Unitree würden aber bislang vor allem für Forschung, Lehre und Auftritte genutzt.

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Geopolitische Hürden für Unitree

CEO Wang Xingxing sagte laut Reuters bei einer Roboterkonferenz in Peking am Donnerstag, die Branche nähere sich einem ChatGPT-Moment der verkörperten Intelligenz und wolle Roboter befähigen, künftig rund 80 Prozent der Haushaltsaufgaben eigenständig zu erledigen. Kurz vor dem Börsendebüt hatte Unitree zudem einen Hochgeschwindigkeitsroboter namens Superman vorgestellt, der laut Unternehmensangaben eine Sprunghöhe von zwei Metern und eine Spitzengeschwindigkeit von 12,66 Metern pro Sekunde erreicht.

Dem Höhenflug stehen politische Risiken gegenüber: Im Juni 2026 setzte das Pentagon Unitree auf eine Liste chinesischer Militärunternehmen, was die künftige Nutzung von Unitree-Technologie durch das US-Militär einschränkt, ohne eine Sanktion darzustellen. Im Juli 2026 nahm die US-Kommunikationsaufsicht FCC zudem ausländisch gefertigte humanoide und vierbeinige Roboter auf ihre Covered List, was die Zulassung künftiger Unitree-Modelle in den USA erschwert. VDMA-Vize Hartmut Rauen sprach laut der Deutschen Presse-Agentur von einem intensiven Wettrennen um die Führerschaft in der humanoiden Robotik und mahnte, Deutschland und Europa müssten eine umfassende Wertschöpfungskette mit heimischer Produktion aufbauen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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