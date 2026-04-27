IPO mit Dual-Struktur

Bill Ackman startet den nächsten Anlauf für den Börsengang von Pershing Square Inc. und der Schwestergesellschaft Pershing Square USA. Für Anleger bietet das IPO einige Besonderheiten.

• Börsengang von Pershing Square USA steht kurz bevor

• IPO mit Dual-Struktur

• Chancen und Risiken im Blick



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Nachdem ein erster Versuch im Jahr 2024 kurz vor der Ziellinie gescheitert war, unternimmt Hedgefonds-Manager Bill Ackman einen erneuten Vorstoß, seine Investmentstruktur Pershing Square für ein breites Anlegerpublikum zu öffnen. Das NYSE-Debüt der Pershing Square Inc.-Aktie unter dem Tickersymbol PSI ist für den 29. April 2026 geplant. Zeitgleich soll auch Pershing Square USA unter dem Kürzel PSUS an der NYSE gelistet werden.

Milliardenschweres Emissionsvolumen angestrebt

Das geplante Listing an der New York Stock Exchange könnte zu den größten Fonds-Börsengängen der vergangenen Jahre zählen. Laut SEC-Filings werden die PSUS-Anteile zunächst zu einem Preis von 50 US-Dollar angeboten, wobei eine Anhebung des Ausgabepreises nicht ausgeschlossen wird. Die endgültige Preisfestsetzung ist für den 28. April vorgesehen. Im Rahmen des Börsengangs sollen im Zuge des Pershing Square Inc.-IPO bis zu 33,12 Millionen Aktien angeboten werden. Beim angestrebten Gesamtvolumen peilt Ackman einen Wert zwischen fünf und zehn Milliarden US-Dollar an. Noch vor Beginn der Investorenpräsentationen lagen bereits Bruttoverpflichtungen aus einer Privatplatzierung in Höhe von rund 2,8 Milliarden US-Dollar vor.

Doppelte Beteiligung als besonderes Strukturmerkmal

Was dieses IPO von herkömmlichen Fondsplatzierungen grundlegend unterscheidet, ist seine Dual-Struktur. Neben dem eigentlichen Investmentfonds wird gleichzeitig die Managementgesellschaft Pershing Square in New York an die Börse gebracht. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erhalten Anleger für je 100 erworbene Fondsanteile zusätzlich 20 Aktien von Pershing Square Inc. Investoren bekommen damit nicht nur Zugang zu einem Portfoliovehikel, sondern partizipieren zugleich am Geschäft des Asset Managers selbst. Anleger erhalten beim IPO von Pershing Square USA also automatisch und ohne zusätzliche Kosten Anteile an Pershing Square Inc. Dadurch wird das kombinierte Angebot besonders interessant, da mit einer einzigen Investition eine Beteiligung an zwei Gesellschaften erfolgt. Bisher ist lediglich Ackmans Hedgefonds Pershing Square Holdings an der Londoner Börse notiert.

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Ein weiteres auffälliges Merkmal betrifft die Kostenstruktur: Für Pershing Square USA ist nach aktuellem Stand keine klassische erfolgsabhängige Vergütung vorgesehen. Dieser Verzicht auf eine Performance Fee kann als Zeichen gewertet werden, dass Ackman eine langfristig orientierte Investorenbasis aufbauen möchte.

Konzentrierte Strategie nach Buffett-Vorbild

Inhaltlich orientiert sich der neue Fonds eng an Ackmans bewährter Investmentphilosophie. Das Portfolio soll lediglich 12 bis 15 als unterbewertet eingestufte nordamerikanische Unternehmen umfassen. Diese ausgeprägte Konzentration hebt Pershing Square USA deutlich von breit gestreuten Fondsstrategien ab. Überrenditen sollen nicht über Diversifikation, sondern über die gezielte Auswahl besonders überzeugender Einzeltitel erzielt werden. Damit positioniert Ackman sein neues Vehikel bewusst als börsennotierte Kapitalallokationsplattform im Stil von Warren Buffetts Berkshire Hathaway - weniger als klassischen Hedgefonds.

Volatiles Marktumfeld als Chance und Risiko

Der erste Anlauf für ein vergleichbares Vehikel war 2024 kurz vor dem Börsengang abgebrochen worden, da die damalige Marktlage das institutionelle Interesse gedämpft hatte. Auch gegenwärtig bleibt die Marktstimmung angesichts geopolitischer Spannungen und gescheiterter Friedensgespräche fragil. Laut Reuters setzt Ackman jedoch darauf, dass die derzeit erhöhte Volatilität attraktive Einstiegskurse bei großen Qualitätsunternehmen ermöglicht.

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Zugleich verfolgt Pershing Square seit mehreren Jahren das strategische Ziel, den Zugang zu seinen Investmentansätzen über börsennotierte Strukturen zu verbreitern. Während klassische Hedgefonds häufig nur institutionellen Investoren offenstehen, richtet sich Pershing Square USA ausdrücklich auch an ein breiteres Publikum. Der Börsengang ist damit weniger eine herkömmliche Kapitalaufnahme als vielmehr ein struktureller Plattformausbau.

Bewertungsabschlag als bekanntes Risiko

Für Anleger bietet das neue Vehikel einen direkten Zugang zu einer konzentrierten Version der Ackman-Strategie in börsennotierter Form. Gleichzeitig bleibt das Konstrukt stark von der Person des Managers abhängig - ein sogenanntes Key-Man-Risiko, das bei aktivistischen Investoren besonders ausgeprägt ist.

Als Referenz dient das bereits existierende Vehikel Pershing Square Holdings an der London Stock Exchange, das in den vergangenen Jahren zeitweise mit einem deutlichen Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt wurde. Dieses Risiko begleitet auch Pershing Square USA, da Closed-End-Fonds keinen Rückgabemechanismus wie offene Fonds besitzen und der Marktpreis dauerhaft unter dem tatsächlichen Portfoliowert liegen kann.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.