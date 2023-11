Renault-Aktie etwas höher: Renault will E-Auto-Tochter Ampere 2024 an die Börse bringen

IPO-Pläne

Der französische Autobauer Renault peilt einen Börsengang seiner neu gegründeten Elektroautotochter Ampere im kommenden Jahr an.

Nachfolgend die wichtigsten Eckpunkte zu dem Plan, mit dem Renault im Rennen mit Volkswagen, Stellantis, Tesla oder nach Europa strebenden E-Autobauern aus China Boden gutmachen will:

EINE MILLION AUTOS BIS 2031

Ampere beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter, davon ein Drittel Ingenieure. Produziert wird in drei bestehenden Fabriken in Nordfrankreich - in Douai, Maubeuge und Ruitz, von Renault "ElectriCity" getauft. Die Produktionskapazität von anfänglich 400.000 Fahrzeugen soll bis 2031 auf eine Million wachsen. Batterien liefern sollen der chinesisch-japanische Hersteller AESC Envision und das französische Start-up Verkor, die Gigafabriken in der Nähe der Ampere-Werke betreiben.

Im vergangenen Jahr verkaufte die Marke Renault weniger als 50.000 E-Autos der Modelle Megane und Kangoo. Ampere plant, bis 2030 sechs Elektroauto -Modelle anzubieten, darunter den bereits existierenden Megane E-Tech und eine neu aufgelegte Version des früheren R5. Insidern zufolge ist ein Kleinwagen geplant, der in Slowenien im Werk Novo Mesto ab 2026 vom Band laufen soll.

KOSTEN RUNTER, UMSATZ RAUF

Wie die noch hohen Produktionskosten von E-Autos gesenkt werden, ist die Gretchenfrage auch für Ampere. Bis 2027 sollen die Kosten um 40 Prozent schrumpfen, indem weniger Modelle angeboten und effizienter entwickelt und produziert werden. Jedes Auto soll nach weniger als zehn Stunden Produktionszeit vom Band rollen. Ampere will den Umsatz bis 2030 jährlich um 30 Prozent steigern - verglichen mit knapp acht Prozent Wachstum, die Renault im letzten Quartal verzeichnete. Betriebsergebnis und Cashflow sollen erstmals 2025 positiv sein. Bis 2030 wird eine zweistellige Rendite in Aussicht gestellt.

BÖRSENGANG IN SCHWIERIGEM UMFELD

Ursprünglich war eine Börsennotierung für dieses Jahr angestrebt, jetzt soll der Schritt aufs Parkett im ersten Halbjahr 2024 gewagt werden - abhängig von der Marktlage. Ziel ist es, eine hohe Bewertung des Unternehmens herauszuholen, indem Anleger durch besseren Einblick in das reine E-Autogeschäft das Wachstumspotenzial würdigen. Renault-Chef Luca de Meo schwebt eine Bewertung von acht bis zehn Milliarden Euro vor - ebensoviel wie Renault bisher. Analysten halten das für zu hoch gegriffen: UBS schätzte den Wert auf drei bis vier Milliarden Euro, Barclays kalkulierte fünf Milliarden Euro, Jefferies errechnete fünf bis sieben Milliarden Euro.

An die Börse kommen sollen nur rund 20 Prozent. Die Renault-Partner Nissan und Mitsubishi aus Japan wollen bis zu 800 Millionen Euro investieren und könnten dafür rund zehn Prozent der Aktien erhalten. Auch QUALCOMM will sich beteiligen. Die übrigen 60 bis 70 Prozent verbleiben bei Renault. Analysten warnten, die Aktien des Mutterkonzerns könnten unter der Börsennotierung der Tochter leiden. Beispiel ist Volkswagen: Mit dem Teilbörsengang der Tochter Porsche ging der Titel auf Talfahrt. Und wenn Renault Geld benötige, könne der Autobauer seinen 28-prozentigen Anteil an Nissan verkaufen. "Was vor drei Jahren wie eine gute Idee aussah, könnte für Ihre bestehenden Aktionäre nicht die beste Lösung sein", schrieben die Branchenkenner von Bernstein Research in einem offenen Brief ans Renault-Management.

Renault peilt mit Elektrotochter Ampere 2025 zehn Milliarden Euro Umsatz an

Der französische Autobauer will mit seiner Elektroauto- und Softwaresparte Ampere in zwei Jahren bereits mehr als zehn Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen. Die für einen Teilbörsengang vorgesehene Tochter solle auch danach stark wachsen und 2031 mehr als 25 Milliarden Euro Erlös einfahren, teilte Renault am Mittwoch in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Das bedeute ein jährliches Durchschnittswachstum von mehr als 30 Prozent pro Jahr im Zeitraum von 2023 bis 2031. 2025 soll das Geschäft operativ die Gewinnschwelle und einen positiven Barmittelzufluss erreichen, ab Ende des Jahrzehnts strebt Renault-Chef Luca de Meo eine operative Marge von über zehn Prozent an.

Die Renault-Aktie legte am Vormittag um 1,1 Prozent zu. Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies bezeichnete die Ambitionen als optimistisch angesichts der derzeit düsteren Stimmung rund um Elektroautos.

Renault peilt wie zuletzt weiter einen Teilbörsengang des Geschäfts im ersten Halbjahr 2024 an, falls die Marktbedingungen günstig sind. Die Pläne hatten sich in diesem Jahr durch die Lage an den Märkten verzögert. Nissan und Mitsubishi steuern wie bereits bekannt als Ankerinvestoren bis zu 800 Millionen Euro bei, der Chipkonzern QUALCOMM trägt sich ebenfalls mit Gedanken rund um einen Einstieg bei der Erstemission. Renault will eine "starke Mehrheit" an dem Geschäft bei sich im Haus behalten.

Um mit dem Geschäft rund um Elektroautos und Software schnell profitabel zu werden, hat Renault-Chef de Meo deutliche Kostensenkungen in Höhe von 40 Prozent bis 2027/28 im Auge. Diese sollen Ampere ermöglichen, Elektroautos vor der Konkurrenz zum gleichen Preis anzubieten wie Verbrenner. 2025 sind zunächst vier Autos eingeplant, 2031 dann sieben Modelle.

Im Handel an der Euronext in Paris steigen Renault-Titel zeitweise um 1,23 Prozent auf 35,425 Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX / Reuters)