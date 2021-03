IPO/Preisspanne Vantage Towers 22,50 bis 29,00 Euro/Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Vodafone und sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers haben die Preisspanne für das geplante Börsendebüt auf 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit dürfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage Towers zwischen 11,4 und 14,7 Milliarden Euro liegen, teilten Unternehmen am Dienstag mit. Das maximale Angebotsvolumen beträgt 2,8 Milliarden Euro, entsprechend 19,1 bis 24,6 Prozent des ausstehenden Stammkapitals.

Die Offerte setzt sich zusammen aus dem Basisangebot mit einem angepeilten Bruttoerlös von 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von bis zu 88,88 Millionen Aktien an. Möglich ist eine Aufstockung um bis zu 500 Millionen Euro entsprechend bis zu 22,22 Millionen Aktien. Die Mehrzuteilungsoption umfasst weitere bis zu 13,3 Millionen Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro.

Nach Angaben von Vantage Towers haben sich der Investor Digital Colony und der in Singapur ansässige globalen Beteiligungsfonds RRJ gemeinsam verpflichtet, mit 500 bzw 450 Millionen Euro am Börsengang teilzunehmen. Der Angebotszeitraum startet am heutigen Dienstag und soll am oder um den 17. März enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll am oder um den 18. März erfolgen.

Der Erlös aus Basisangebot, Aufstockung und Mehrzuteilungsoption fließt vollständig an Vodafone. Vantage Towers wird keine IPO-Erlöse erhalten, aber auch keine Kosten daraus tragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 01:55 ET (06:55 GMT)