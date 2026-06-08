IPO/ROUNDUP: Polnische TAG-Immobilien-Tochter Robyg will an die Warschauer Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien bringt die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse. Der Platzierungspreis wurde auf 34 Polnische Zloty (7,94 Euro) je Aktie festgelegt, teilte TAG am Mittwoch in Hamburg mit. Das MDAX-Unternehmen will 25 Millionen seiner Robyg-Aktien platzieren und erwartet in Summe einen Bruttomittelzufluss von umgerechnet 295 Millionen Euro. Dabei sind auch zwei geplante Barkapitalerhöhung mit 12 Millionen Aktien bei Robyg enthalten, aus denen Robyg brutto umgerechnet circa 95 Millionen Euro zu fließen.

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An der Börse schwankte die TAG-Aktie zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Zuletzt notierten die Titel 0,6 Prozent niedriger. Jefferies-Analystin Stephanie Dossmann kann sich vorstellen, dass der IPO (Initial Public Offering) TAG "beflügelt". Sie sehe Spielraum, das "Build-to-Rent"-Geschäft von TAG in Polen zu finanzieren, gleichzeitig den Wert von Robyg zu realisieren und wahrscheinlich eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen.

Unter der Annahme ansonsten gleicher Bedingungen rechnet Dossmann als Folge des Börsengangs und des sinkenden TAG-Anteils an Robyg damit, dass der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO II) von TAG zurückgeht. Gleichzeitig rechnet sie mit einer Steigerung des Netto-Sachvermögenswerts, also dem tatsächlichen, materiellen Wert des Immobilienkonzerns.

Laut TAG-Finanzchef Martin Thiel kann Robyg durch den Mittelzufluss aus dem Börsengang im polnischen Verkaufsgeschäft und die "noch einmal deutlich gestärkte Eigenkapitalbasis" weitere Grundstücke akquirieren. "Gleichzeitig stehen für das Vermietungsgeschäft der TAG durch die Aktienplatzierung sowohl in Polen als auch in Deutschland wesentliche Eigenmittel für weiteres Wachstum zur Verfügung", sagte der Manager laut Mitteilung.

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Auch nach dem Börsengang will TAG die Mehrheitsaktionärin bleiben mit einer Beteiligung von circa 66 Prozent. Der erste Handelstag der Robyg-Papiere ist für den 2. Juli an der Warschauer Börse geplant./lew/err/stk