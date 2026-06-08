DAX24.677 -0,9%Est506.222 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +2,4%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.187 +0,2%Euro1,1346 -0,3%Öl75,53 -1,9%Gold4.071 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet
Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus! Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO/ROUNDUP: Polnische TAG-Immobilien-Tochter Robyg will an die Warschauer Börse

24.06.26 10:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
12,92 EUR -0,35 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien bringt die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse. Der Platzierungspreis wurde auf 34 Polnische Zloty (7,94 Euro) je Aktie festgelegt, teilte TAG am Mittwoch in Hamburg mit. Das MDAX-Unternehmen will 25 Millionen seiner Robyg-Aktien platzieren und erwartet in Summe einen Bruttomittelzufluss von umgerechnet 295 Millionen Euro. Dabei sind auch zwei geplante Barkapitalerhöhung mit 12 Millionen Aktien bei Robyg enthalten, aus denen Robyg brutto umgerechnet circa 95 Millionen Euro zu fließen.

An der Börse schwankte die TAG-Aktie zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Zuletzt notierten die Titel 0,6 Prozent niedriger. Jefferies-Analystin Stephanie Dossmann kann sich vorstellen, dass der IPO (Initial Public Offering) TAG "beflügelt". Sie sehe Spielraum, das "Build-to-Rent"-Geschäft von TAG in Polen zu finanzieren, gleichzeitig den Wert von Robyg zu realisieren und wahrscheinlich eine Neubewertung der TAG-Aktie auszulösen.

Unter der Annahme ansonsten gleicher Bedingungen rechnet Dossmann als Folge des Börsengangs und des sinkenden TAG-Anteils an Robyg damit, dass der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO II) von TAG zurückgeht. Gleichzeitig rechnet sie mit einer Steigerung des Netto-Sachvermögenswerts, also dem tatsächlichen, materiellen Wert des Immobilienkonzerns.

Laut TAG-Finanzchef Martin Thiel kann Robyg durch den Mittelzufluss aus dem Börsengang im polnischen Verkaufsgeschäft und die "noch einmal deutlich gestärkte Eigenkapitalbasis" weitere Grundstücke akquirieren. "Gleichzeitig stehen für das Vermietungsgeschäft der TAG durch die Aktienplatzierung sowohl in Polen als auch in Deutschland wesentliche Eigenmittel für weiteres Wachstum zur Verfügung", sagte der Manager laut Mitteilung.

Auch nach dem Börsengang will TAG die Mehrheitsaktionärin bleiben mit einer Beteiligung von circa 66 Prozent. Der erste Handelstag der Robyg-Papiere ist für den 2. Juli an der Warschauer Börse geplant./lew/err/stk

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
12.05.2026TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026TAG Immobilien OverweightBarclays Capital
12.05.2026TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
16.09.2025TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen