DAX23.402 -0,8%Est505.710 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,7%Gold5.094 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel! CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel!
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO/ROUNDUP: Rüstungszulieferer Vincorion ist bald an der Börse

13.03.26 09:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
26,70 EUR -0,14 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.574,00 EUR 21,00 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WEDEL (dpa-AFX) - Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion steht kurz bevor. Das Unternehmen gab in Wedel bekannt, dass die Anteilsscheine erstmals am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Vorab wurde der Preis einer Aktie auf 17 Euro festgelegt, wodurch sich die Marktkapitalisierung zunächst auf 850 Millionen Euro beläuft.

Wer­bung

Vincorion hat rund 900 Beschäftigte, neben dem Firmensitz in Wedel bei Hamburg hat sie große Standorte im bayerischen Altenstadt und in Essen (NRW). 2025 kam die Vincorion auf einen Umsatz von 240 Millionen Euro, zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Der Gesamtauftragsbestand lag zum Jahreswechsel bei rund 1,1 Milliarden Euro.

Investoren hatten ein feines Näschen

Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK, dann übernahmen britische Investoren namens Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, denn in den Jahren danach ging die Nachfrage nach Rüstungsgütern wegen des Ukraine-Krieges steil nach oben. Nun machen sie Kasse, ihre Investition dürfte sich gelohnt haben. Star Capital bleibt zunächst Hauptaktionär. Andere Investoren haben zugesichert, sich von dem Aktienpaket, das Star Capital abgibt, große Scheiben abzuschneiden und dadurch zu Ankeraktionären zu werden.

Firmenchef Kajetan von Mentzingen sieht den Börsengang als Meilenstein für sein Unternehmen. "Dieser Schritt ermöglicht es uns, weiterhin zuverlässige Energie- und Mechatroniklösungen für führende Verteidigungsplattformen sowie innovative Luftfahrtsysteme zu entwickeln und herzustellen."

Wer­bung

Vincorion stellt Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her, zu den Kunden gehören die Panzerbauer Rheinmetall, KNDS und andere große Konzerne. Die Komponenten von Vincorion sind etwa in den Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T sowie im Kampfpanzer Leopard verbaut. Vincorion ist ein Kunstname aus dem lateinischen Wort "vincere" (siegen) und dem Sternbild Orion./wdw/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen