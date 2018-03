IPO/ROUNDUP: Spotify startet am 3. April an der Börse

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

Asiens Börsen unentschlossen -- Healthineers-IPO im Fokus: Siemens verkauft Healthineers-Aktien zu 28,00 Euro -- Fraport erreicht Jahresziele und zahlt stabile Dividende

Zalando kündigt Aktienrückkauf für bis zu 50 Millionen Euro an. Adobe mit deutlichem Plus bei Umsatz und Gewinn. Spotify startet am 3. April an der Börse. Bafin droht Steinhoff mit Strafzahlung von über 1 Million Euro. Sixt dank Auslandsvermietungen weiter im Aufwind.