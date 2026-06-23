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IPO-Skepsis

SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren

24.06.26 03:55 Uhr
SpaceX-Aktie nach dem IPO an der NASDAQ im Fokus: Drei Warren-Buffett-Lehren für Investoren | finanzen.net

Der Börsengang von SpaceX weckte bei vielen Anlegern Kaufinteresse. Doch gerade in der Anfangseuphorie können drei Investmentprinzipien von Warren Buffett helfen, typische Fehler zu vermeiden.

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• Der Zeitpunkt eines IPOs ist meist günstig für den Verkäufer
• Der faire Wert von SpaceX scheint weit unter dem IPO-Preis zu liegen
• Buffett empfiehlt, den eigenen Kompetenzkreis beim Investieren nicht zu verlassen

1. IPOs sind für den Verkäufer

Börsengroßmeister Warren Buffett wird in einem Artikel von The Motley Fool mit der Aussage zitiert, dass Börsengänge dann stattfinden, wenn Insider den Markt für reif halten, nicht wenn es für Privatanleger günstig ist. Ergänzend wird Benjamin Graham angeführt, der den Begriff "IPO" ironisch als "Insiders' Private Opportunity" umdeutet. Als Untermauerung dient Elon Musks Stimmrechtsanteil von rund 82,4 Prozent bei SpaceX, welcher anderen Aktionären kaum Einfluss lässt und sie zu reinen Kapitalgebern degradiert.

Die Ökonomie untermauert diese Marktbeobachtungen auf fundamentaler wissenschaftlicher Ebene: Was Warren Buffett und Benjamin Graham treffend als strategisches Kalkül der Insider beschreiben, wird durch die moderne Finanzwissenschaft empirisch gedeckt. In ihrer wegweisenden Studie "Why does IPO volume fluctuate so much?" (2003) zeigt die Ökonomin Michelle Lowry, dass die Stimmung der Investoren neben dem Kapitalbedarf ein entscheidender Treiber für das Volumen von Börsengängen ist. Insider nutzen diese Phasen des extremen Optimismus gezielt als "Emissionsfenster", um ihre Anteile zu Höchstpreisen zu platzieren, während der Markt reif ist.

2. Preis und Wert sind nicht dasselbe

Das zweite Hauptargument des Artikels lässt sich so zusammenfassen: Die SpaceX-Aktie war am ersten Handelstag (12.06.2026) massiv überbewertet und rationalen Value-Investoren (nach Warren Buffett oder Benjamin Graham) wird dringend vom Kauf abgeraten, da der Preis in keinem Verhältnis zum realen Gegenwert steht.

Der Artikel von The Motley Fool zieht hierbei die hohe fundamentale Bewertung des Unternehmens heran. Bei einem Umsatz von 18,7 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von zeitweise 2,1 Billionen US-Dollar wies SpaceX ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 112 auf.
Der faire Wert könnte weit darunter liegen: So bewertet etwa Morningstar-Analyst Nicolas Owens den fairen Wert per DCF-Verfahren auf gerade einmal 63 US-Dollar pro Aktie.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt CFRA-Analyst Keith Snyder mit einem Sell-Rating und einem Kursziel von 115 US-Dollar. Seine Kernkritik: SpaceX sei zu stark von Starship abhängig, das noch keine kommerzielle Reife erreicht hat. Sinngemäß schrieb Snyder in der CFRA-Note, dies schaffe einen erheblichen Engpass, da Verzögerungen sich auf fast alle großen Wachstumsinitiativen auswirken könnten.

3. Den eigenen Kompetenzkreis kennen

Buffetts Prinzip, nur in verständliche Geschäftsmodelle zu investieren, wird in dem Artikel von The Motley Fool auf SpaceX' Komplexität angewendet: die Verschmelzung mit xAI, ein unüberschaubarer gesamtadressierbarer Markt und Spekulationen über eine mögliche Fusion mit Tesla.
Verschiedene Parameter und hypothetische Szenarien treffen hier aufeinander, sodass sich das Bild jederzeit ändern kann. Dies ist für Investoren wie Buffett meist ein schlechtes Zeichen. Er präferiert Geschäfte "that a ham sandwich could run" - die also selbst ein inkompetenter Manager erfolgreich leiten könnte -, was bei SpaceX aufgrund der Komplexität eher nicht der Fall sein dürfte.

Alle drei Punkte des Artikels, und auch der hier zusätzlich angeführten Quellen, laufen auf eine Warnung hinaus, wer Buffetts Prinzipien folgt, sollte beim aktuellen Bewertungsniveau eher abwarten als einsteigen. Doch ob sich das Füße-Stillhalten auszahlen wird, wird die Zukunft zeigen.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: SpaceX, Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

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