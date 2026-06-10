DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +1,2%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.777 +2,8%Euro1,1579 +0,4%Öl89,12 -6,2%Gold4.212 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO: SpaceX zurrt Rekord-Börsengang fest

11.06.26 22:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
27,18 SAR 0,12 SAR 0,44%
Charts|News|Analysen
Meta Platforms (ex Facebook)
491,50 EUR -2,95 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Tesla
344,55 EUR 13,30 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekord-Börsengang von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist unter Dach und Fach. SpaceX bestätigte am Donnerstagabend den Verkauf von rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit rund 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Der Weg für den Handelsbeginn am Freitag ist nun frei. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

SpaceX debütiert damit an der Börse wie geplant mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar - und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Musk wird mit dem Börsengang zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - zumindest auf dem Papier, gemessen am Wert seiner Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauers Tesla.

Milliardenverluste in SpaceX-Bilanz

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro).

Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist der Satelliteninternet-Dienst Starlink. In der Zukunft soll es Künstliche Intelligenz sein - auch dank von Rechenzentren im All.

Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

Anders als bei vielen anderen Börsengängen legte SpaceX den Ausgabepreis von 135 Dollar vorab selbst fest. Üblicherweise nennen Unternehmen zunächst eine Spanne - und ermitteln den Preis dann basierend auf dem Interesse der Investoren./so/DP/men

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026Tesla NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen