IPO/Starkes Börsendebüt von Wasserstoffaktie Nucera

FRANKFURT (Dow Jones)--Erfolgreich ist das Börsendebüt der Nucera-Aktie am Freitag ausgefallen, auch wenn es zunächst nicht danach aussah. Der erste Kurs der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp war mit 20,20 Euro festgestellt worden, was einem mageren Plus von 1 Prozent zum Ausgabepreis von 20 Euro entsprach. Dieser hatte bereits lediglich in der Mitte der ursprünglichen Preisspanne von 19,00 bis 21,50 Euro gelegen. Zum Ende des Xetra-Handels notierte die Aktie jedoch mit 23,52 Euro und damit 17,2 Prozent über dem Ausgabepreis.

Insgesamt wurden rund 30,262 Millionen Aktien einschließlich Mehrzuteilungen bei Investoren platziert, darunter 26,315 Millionen neue Aktien . Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz bei 24 Prozent liegen. Basierend auf dem Ausgabepreis von 20 Euro hatte die Marktkapitalisierung von Nucera 2,53 Milliarden Euro betragen, zum Handelsende waren es annähernd 3 Milliarden Euro. Thyssenkrupp will weiter eine Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter von Technologie für hocheffiziente Elektrolyseanlagen halten. Das Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern entwickelt Anlagen für die Herstellung von Wasserstoff, die bei der Dekarbonisierung von Industrie und Energiewirtschaft eine große Rolle spielen werden.

Ursprünglich sollte Thyssenkrupp Nucera schon im vergangenen Jahr an die Börse gebracht werden, doch nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine erwies sich das Marktumfeld für einen solchen Schritt als zu unsicher.

July 07, 2023