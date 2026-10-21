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IPO/Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäft TK Accelis geht am 28. Oktober an die Börse

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
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Von Olaf Ridder

DOW JONES--Die geplante Börsennotierung des Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäftes findet in einer Woche statt. Der Ruhrkonzern nannte den 28. Oktober als Datum für die Erstnotierung der Tochtergesellschaft, die wie bekannt als TK Accelis Group AG & Co. KGaA firmieren wird. Damit wird der Zeitrahmen "Ende Oktober" eingehalten, den sich der Mutterkonzern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im August gesetzt hatte. Die Finanzaufsicht Bafin habe den Wertpapierprospekt gebilligt, hieß es in einer Mitteilung des Essener Konzerns.

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Die Thyssenkrupp-Aktionäre werden am 27. Oktober, dem Tag der Abspaltung, für jeweils 20 gehaltende Aktien eine TK-Accelis-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Mit 51 Prozent der TK-Accelis-Aktien wird der bisherige Mutterkonzern weiterhin die Mehrheit behalten und das Ergebnis auch in der eigenen Bilanz konsolidieren.

In ähnlicher Weise hatte Thyssenkrupp bereits das Marinegeschäft TKMS und das Wasserstoffgeschäft Thyssenkrupp Nucera an die Börse gebracht. Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will den Essener Ruhrkonzern zu einer Finanzholding entwickeln, die Mehrheitsbeteiligungen an eigenständigen Unternehmen unter ihrem Dach hält.

TK Accelis zählt sich zu den führenden werksunabhängigen Werkstoffhändlern und Lieferkettendienstleistern weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr 11,4 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 15.000 Mitarbeitern.

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Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent angepeilt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)

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Datum Rating Analyst
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.

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