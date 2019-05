IPO/Uber gibt Aktien am unteren Ende der Preisspanne heraus

Aktien in diesem Artikel Uber EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Beim größten Börsengang seit Jahren hat der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie erhofft bei Investoren losschlagen können. Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis am Donnerstagabend auf 45 Dollar fest und bewegt sich damit am unteren Ende der zuvor anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar. Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro).

Angesichts der schlechten Stimmung am Markt hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage nach den Papieren eher verhalten sein dürfte. Uber bringt es dennoch auf eine beachtliche Gesamtbewertung von über 80 Milliarden Dollar und stemmt damit den größten Börsengang seit dem des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im Jahr 2014. Allerdings bleibt das Volumenb bei Uber deutlich unter der zwischenzeitlich angepeilten Marke von 100 Milliarden Dollar./hbr/DP/stk