IPO: Uber-Rivale Lyft hebt Aktienpreis vor Börsengang an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers Lyft sind vor dem Börsengang in New York bei Anlegern begehrt. Der Uber-Rivale hob die Preisspanne für die Papiere am Mittwoch auf 70 bis 72 Dollar an, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Zuvor hatte sie zwischen 62 und 68 Dollar gelegen. Sollte Lyft seine Aktien am oberen Ende der Preisspanne losschlagen, würde das Unternehmen beim Börsengang insgesamt mit fast 25 Milliarden Dollar bewertet. Lyft will mehr als zwei Milliarden Dollar bei Anlegern einsammeln. Am Freitag ist das Debüt an der Technologie-Börse Nasdaq geplant. Der deutlich größere Konkurrent Uber bereitet ebenfalls einen Börsengang vor. Hier stellten Banken laut US-Medien bereits eine Gesamtbewertung von bis zu 120 Milliarden Dollar in Aussicht./hbr/he