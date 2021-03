IPO/Vantage Towers setzt Ausgabepreis auf 24 Euro je Aktie fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Vodafone und ihr europäisches Mobilfunkmastengeschäft Vantage Towers haben den Ausgabepreis der neuen Aktien beim angekündigten Börsengang auf 24 Euro je Stück festgesetzt. Das entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von 12,1 Milliarden Euro, wie die Unternehmen mitteilten. Die Preisspanne für das Börsendebüt hatte bei 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie gelegen.

Der Emissionserlös von 2,3 Milliarden Euro aus Basisangebot, Aufstockung und Mehrzuteilungsoption fließt vollständig an Vodafone. Wie Vantage Towers bereits mitteilte, haben sich der Investor Digital Colony und der in Singapur ansässige globale Beteiligungsfonds RRJ mit 500 bzw. 450 Millionen Euro am Börsengang beteiligt. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist Donnerstag, der 18. März.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 16:30 ET (20:30 GMT)