IPO: Video-App Kuaishou verdreifacht Wert kurz nach Börsenstart

HONGKONG (dpa-AFX) - Der Börsengang der chinesischen Video-App Kuaishou hat in Hongkong einen Ansturm auf die Aktien des Unternehmens ausgelöst. Unmittelbar nach dem Handelsstart am Freitag lag der Aktienkurs von Kuaishou bei 338 Hongkong-Dollar und damit fast 200 Prozent im Plus.

In der Zeichnungsfrist vor dem ersten Handelstag hatte das Pekinger Unternehmen bei Anlegern umgerechnet 4,5 Milliarden Euro eingenommen, womit es laut Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg der größte Tech-Börsengang seit dem Fahrdienst-Vermittlers Uber im Mai 2019 ist.

Kuaishou, was wörtlich übersetzt soviel bedeutet wie "schnelle Hand", ist in China der größte Konkurrent der chinesischen Video-App Douyin, die im Westen unter dem Namen Tiktok firmiert.

Über die App, die nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen aktive Nutzer hat, können kurze Videos oder Live-Streams selbst erstellt und mit anderen Nutzern geteilt werden./jpt/DP/zb