Der Rüstungszulieferer Vincorion will noch im ersten Halbjahr an die Frankfurter Börse gehen.

Dabei werde das Angebot voraussichtlich ausschließlich aus bestehenden Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Star Capital bestehen, teilte das Unternehmen am Freitag in Wedel mit. Vincorion fertigt Energie- und Mechatroniklösungen vor allem für den Militärbereich, so etwa Komponenten für Panzer (Leopard 2, Puma) oder Luftabwehrsysteme wie Iris-T. Zu den wichtigsten Absatzmärkten zählen die Nato-Mitgliedstaaten, wobei Deutschland den Angaben zufolge eine bedeutende Rolle einnimmt.

Der angestrebte Streubesitz soll einen liquiden Markt für die Vincorion-Aktien sicherstellen, hieß es. Dabei hat Vincorion bereits neue Kernaktionäre gewonnen, die sich verpflichtet haben, für insgesamt etwa 105 Millionen Euro Aktien zu kaufen. Dazu zählen die Finanzinvestoren Fidelity International und Invesco Asset Management.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zu Beginn der Woche unter Berufung auf informierte Personen berichtet, der Börsengang könne rund 300 Millionen Euro einbringen. Vincorion würde damit mit mehr als eine Milliarde Euro bewertet.

2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 240 Millionen Euro, das durchschnittliche Wachstum lag Vincorion zufolge 2023 bis 2025 bei 22 Prozent jährlich. Der Auftragsbestand betrug zum Ende des Jahres rund 1,1 Milliarden Euro. Der Börsengang steht noch unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen.

