IPO: Volkswagen will Nutzfahrzeugsparte Truck & Bus börsenfähig machen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern will weitere Schritte auf dem Weg zu einem möglichen Börsengang seiner Nutzfahrzeugsparte gehen. Es sei die "Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit" von Truck & Bus geplant, teilte der Dax (DAX 30)-Konzern am Donnerstagabend nach der Aufsichtsratssitzung zum Konzernumbau mit.

VW (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugvorstand Andreas Renschler hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, ein Börsengang für die Sparte mit den Marken MAN, Scania (Scania AB (B)) und der brasilianischen VW-Nutzfahrzeugtochter sei eine Option. Zuletzt hatten sich die Zeichen dafür verdichtet, dass die Sparte ein rechtlich eigenständiges Unternehmen werden soll, damit sie an der Börse gelistet werden und so dem VW-Konzern auch Geld in die Kassen spülen könnte.