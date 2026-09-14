IPO-Pläne bei BASF: Banken für Agricultural-Solutions-Börsengang mandatiert
BASF treibt den Börsengang seiner Agrarsparte voran.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er Investmentbanken für den geplanten Börsengang mandatiert. Mit an Bord sind Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan als globale Koordinatoren. Die Sparte Agricultural Solutions soll Mitte 2027 börsenreif sein.
BASF hatte angekündigt, Agricultural Solutions in der Rechtsform einer Societas Europaea (SE) an die Frankfurter Wertpapierbörse bringen zu wollen. Die Entscheidung über Durchführung oder Zeitpunkt eines Börsengangs sei aber noch nicht getroffen worden und hänge von verschiedenen Faktoren ab.
Die rechtliche und operative Trennung des Geschäfts verlaufe planmäßig, so BASF weiter. Es seien bislang 80 Prozent des globalen Agricultural-Solutions-Geschäfts auf eigenständige Gesellschaften übertragen worden, die ein neues, branchenspezifisches ERP (Enterprise Resource Planning)-System nutzen.
Auf einem Kapitalmarkttag am 24. November wird BASF einen strategischen und operativen Überblick über den Geschäftsbereich geben.
DJG/mgo/ros
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|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.