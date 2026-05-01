Vor Börsendebüt: ChangXin Memory Technologies könnte wertvoller als jede andere China-Aktie werden

IPO-Wette

23.07.26 14:40 Uhr

Auf der Krypto-Plattform Hyperliquid wird die ChangXin Memory Technologies-Aktie schon vor ihrem Börsendebüt am 27. Juli gehandelt - und der Preis sprengt jeden Rahmen.

• Die hohe Bewertung und der Handel auf Hyperliquid ziehen regulatorische Aufmerksamkeit auf sich, während der tatsächliche Börsengang am 27. Juli in Shanghai stattfindet und der tatsächliche Eröffnungskurs die vorbörslichen Bewertungen beeinflussen könnte.

• Diese Bewertung übertrifft die Marktkapitalisierung der größten chinesischen Bank, der Industrial and Commercial Bank of China, und basiert vor allem auf der Zugangsnot ausländischer Investoren sowie spekulativen Handelsaktivitäten im Kryptobereich.

• Die Aktie von ChangXin Memory Technologies wird auf der Plattform Hyperliquid bereits vor dem offiziellen Börsengang in Shanghai gehandelt, wobei der Kurs eine Bewertung von rund 425 Milliarden US-Dollar impliziert.

ChangXin Memory Technologies-Aktie wird auf Hyperliquid schon vor dem Börsengang gehandelt

Kurs impliziert einen Börsenwert von rund 425 Milliarden US-Dollar

ChangXin Memory Technologies debütiert am Montag, 27. Juli, an der Börse Shanghai

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Kryptohändler bewerten Chinas größten Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) schon Tage vor dessen Börsendebüt in Shanghai höher als jedes andere an der Festland-Börse notierte Unternehmen. Auf der dezentralen Derivate-Plattform Hyperliquid handelt der Krypto-Anbieter Trade.xyz einen an CXMT gekoppelten Perpetual-Future, mit dem Anleger schon vor dem offiziellen Listing auf die Bewertung des Chipherstellers spekulieren können. So notiert der Kontrakt am Donnerstag zeitweise bei 6,70 US-Dollar je Aktie auf Hyperliquid, nachdem er zuvor bei 8,60 US-Dollar seinen Höchststand erreicht hatte, nur wenige Tage vor dem Debüt an der Shanghaier Technologiebörse STAR Market am kommenden Montag, dem 27. Juli.

Bewertung übertrifft Chinas größte Bank

Der aktuelle Preis des Kontrakts impliziert laut CNBC einen Marktwert von rund 425 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 2,9 Billionen Yuan für CXMT. Damit würde der Speicherchip-Hersteller nach dieser Rechnung höher bewertet als die Industrial and Commercial Bank of China, mit rund 2,56 Billionen Yuan, welche aktuell die größte an der Festland-Börse notierte Gesellschaft ist. Zum Vergleich: Der offizielle Ausgabepreis des Börsengangs liegt bei 8,66 Yuan beziehungsweise rund 1,28 US-Dollar je Aktie, was CXMT beim Listing selbst einen Wert von 579 Milliarden Yuan verschafft. Dies würde den größten Börsengang in der Geschichte des technologieorientierten STAR Market darstellen. Auf eine Anfrage von CNBC zu der Krypto-Bewertung reagierte CXMT bislang nicht.

Zugang für Ausländer bleibt verschlossen

Der massive Aufschlag speist sich laut CNBC-Berichterstattung vor allem aus der Zugangsnot ausländischer Investoren, die vom Börsengang in Shanghai praktisch ausgeschlossen sind. Selbst chinesische Privatanleger müssen für den Zugang zum STAR Market ein Kontoguthaben von mindestens 500.000 Yuan sowie zwei Jahre Handelserfahrung nachweisen. Wer keinen direkten Zugang zu den Aktien hat, weicht demnach auf Krypto-Schienen aus, um sich synthetisch am Chiphersteller zu beteiligen. Analysten sehen darin ebenso viel Zugangsnot wie Überzeugung.

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Eric Chen, Mitgründer und Chef der Web3-Finanzfirma Injective Labs, ordnet die Situation gegenüber CNBC ein. Angesichts der in China üblichen Bepreisung von Börsengängen und des dünnen Streubesitzes sei ein starker Handelsstart plausibel, doch da kaum liquide Wege existieren, den Titel leerzuverkaufen, spiegele der Preis vor allem die optimistischsten Marktteilnehmer wider. Ein Markt wie dieser bewerte nicht das Unternehmen, sondern prognostiziere den Eröffnungskurs, sagte Chen.

Andere Vorbörsen-Wetten fielen moderater aus

Hyperliquid ist laut CNBC längst mehr als ein Nischenmarkt für einzelne Deals: Laut dem Coin Metrics-Analysten Tanay Ved haben Pre-IPO-Perpetuals auf der Plattform inzwischen eigenständige, rund um die Uhr laufende Derivatemärkte für private Technologiefirmen etabliert. Der Kontrakt auf Cerebras Systems habe sich demnach nur rund 1,3 Prozent vom späteren NASDAQ-Eröffnungskurs entfernt eingependelt. Der Kontrakt auf die SpaceX-Aktie notierte vor dem Börsendebüt im Juni rund 20 Prozent über dem fixen Angebotspreis von 135 US-Dollar, nachdem er im Mai zuvor über 220 US-Dollar gestiegen war, wenn auch bei weitem nicht so stark aufgeblasen wie die aktuelle CXMT-Bewertung.

Aufsicht nimmt Hyperliquid ins Visier

Der Hyperliquid-Hype um CXMT lenkt zugleich neue Aufmerksamkeit auf die Handelsplattform selbst. Die Finanzaufsicht Monetary Authority of Singapore setzte laut CNBC Hyperliquid im Juni auf ihre Investor Alert List und teilte damit öffentlich mit, dass die Plattform im Stadtstaat weder lizenziert noch autorisiert ist. Hyperliquid erklärte, die Listung sei kein Verbot und keine Durchsetzungsmaßnahme, zudem habe man nie behauptet, von der Aufsichtsbehörde reguliert zu werden, heißt es weiter. Zusätzlich kritisierte Kyle Samani, Mitgründer von Multicoin Capital und Vorstandsvorsitzender von Forward Industries, dass Hyperliquid entgegen der eigenen Außendarstellung nicht wirklich dezentral organisiert sei, und verwies dabei auf den nicht offen zugänglichen Programmcode sowie eine konzentrierte Gruppe von Validatoren der Plattform.

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Nächster Beobachtungspunkt ist der Handelsstart am Montag: Sobald CXMT in Shanghai offiziell notiert, dürfte sich der Hyperliquid-Kontrakt an den tatsächlichen Eröffnungskurs anpassen. Laut Chen schließen sich solche Bewertungslücken für gewöhnlich abrupt statt schrittweise, fällt der Eröffnungskurs unter den aktuellen Kontraktwert, wäre eine sofortige Neubewertung nach unten die Folge, eine starke Nachfrage vor Ort könnte den Preis dagegen noch weiter treiben. Ob der Krypto-Markt danach weiterhin einen eigenen, rund um die Uhr laufenden Preis für eine Aktie stellt, die offiziell nur während der Handelszeiten in Shanghai gehandelt wird, bleibt die eigentlich interessante Frage für die kommenden Wochen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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