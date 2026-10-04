iPower präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.10.26 06:35 Uhr

iPower lud am 02.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

iPower hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 306,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -194,400 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 87,55 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte iPower 11,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 345,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte iPower ein Ergebnis je Aktie von -345,600 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 19,96 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 69,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem iPower 66,14 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net