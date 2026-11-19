Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 76,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 44,52 USD gegenüber -440,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.

iPower hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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