iPower präsentierte Quartalsergebnisse
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iPower hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 44,52 USD gegenüber -440,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 76,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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