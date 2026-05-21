iPower stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

iPower hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,38 USD gegenüber -2,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat iPower mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 78,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net