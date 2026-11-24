iPure Labs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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iPure Labs hat am 21.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,16 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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