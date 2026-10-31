IR Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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IR Japan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,06 JPY gegenüber -9,340 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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