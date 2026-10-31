IR Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

31.10.26 06:35 Uhr

IR Japan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,06 JPY gegenüber -9,340 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net