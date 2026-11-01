iRadimed gewährte Anlegern Blick in die Bücher

01.11.26 06:35 Uhr

iRadimed stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net