Irak deutet möglichen Opec-Ausstieg an - und rudert zurück

BAGDAD (dpa-AFX) - Knapp zwei Monate nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zieht der Irak einen ähnlichen Schritt in Erwägung. Man werde über einen Austritt aus dem Ölkartell nachdenken, wenn die Ölförderquoten nicht wie von Bagdad gefordert erhöht würden. Es würde dann "eine Entscheidung über den Verbleib oder den Austritt aus der Organisation" geben, sagte ein Sprecher des irakischen Ölministeriums der emiratischen Zeitung "The National". Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über die Erwägungen.

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Stunden später ruderte das Ministerium zurück. Berichte darüber, dass der Irak einen Austritt aus der Opec erwäge, spiegelten nicht die offizielle Position der Regierung wider, teilte das Ministerium in Bagdad mit. Mit Blick auf die Fördermengen hätten die Opec-Mitglieder bereits mit der schrittweisen Wiederherstellung der zuvor eingeschränkten Mengen begonnen. Zudem würden die maximalen Förderkapazitäten der Länder neu bewertet.

Ölexporte macht 2023 etwa 90 Prozent der Staatseinnahmen aus

Der Irak zählt zusammen mit Saudi-Arabien zu den größten Erdölproduzenten weltweit. 2023 verfügte das Land etwa über neun Prozent der nachgewiesenen Ölvorkommen. Die Einnahmen aus dem Export, der durch den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus massiv beeinträchtigt wurde, machten 2023 etwa 90 Prozent der Staatseinnahmen aus.

Die Emirate waren im Mai aus der Opec ausgetreten und auch aus dem Bündnis Opec+, das von Saudi-Arabien und Russland angeführt wird. Der Schritt galt als schwerer Rückschlag für beide Bündnisse. Mit dem Austritt der Emirate sank der Anteil der Opec an den weltweiten Ölmärkten und damit auch die Fähigkeit, Energiepreise zu kontrollieren und nach Möglichkeit stabil zu halten.

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Anfang 2019 hatte der regionale Nachbar Katar die Opec bereits verlassen mit der Begründung, als weltweit führender Gasexporteur gebe es keinen Grund mehr für eine Mitgliedschaft. Gegründet wurde die Opec 1960 im Irak, das zusammen mit dem Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela die fünf Gründungsmitglieder bildete./jot/DP/zb