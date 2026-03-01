DAX23.837 +0,5%Est505.804 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 -0,7%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.293 +0,3%Euro1,1531 -0,1%Öl102,8 -0,7%Gold4.988 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen - Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien, Droneshield im Fokus
Top News
Bei der CAVA-Group sind die starken Quartalszahlen auskonsolidiert — die Aktie bricht aus der Base aus! Bei der CAVA-Group sind die starken Quartalszahlen auskonsolidiert — die Aktie bricht aus der Base aus!
AUMOVIO-Aktie trotzdem fester: Umsatzrückgang droht, Verlust deutlich ausgeweitet AUMOVIO-Aktie trotzdem fester: Umsatzrückgang droht, Verlust deutlich ausgeweitet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Irak: Wieder Ölexporte über Pipeline in Kurdenregion geplant

18.03.26 08:41 Uhr

ERBIL (dpa-AFX) - Die Regierung im Irak und die halbautonome Kurdenregion haben sich auf erneute Ölexporte über eine wichtige Pipeline geeinigt, die über die Türkei zum Mittelmeer führt. Es herrschten "außergewöhnliche Umstände" im Land, teilte der kurdische Ministerpräsident Masrur Barsani mit. "Wir alle teilen die Verantwortung, um dieses schwierige Kapitel zu überstehen." Zugleich gingen Verhandlungen weiter, um ein Embargo gegen kurdische Ölhändler aufzuheben.

Wer­bung

Zwischen der irakischen Regierung und der Kurdenregion läuft seit Jahren ein Streit darüber, wie die Pipeline betrieben und wie die Umsätze aus den Ölexporten verteilt werden sollen. Die Regierung in Bagdad hofft auf Exporte über die Pipeline von etwa 300.000 Barrel (je 159 Liter), die heute wieder anlaufen sollen.

Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormus im Iran-Krieg hat der Irak seine Ölproduktion bereits stark gedrosselt. Iraks Ölminister Hajan Abdel Ghani zufolge produziert das Land aktuell nur noch 1,3 Millionen Barrel Rohöl, was etwa 30 Prozent der normalen Produktion entspricht./jot/DP/nas