DAX24.318 -0,5%Est506.037 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9000 -2,5%Nas25.679 -1,0%Bitcoin53.308 -0,3%Euro1,1559 +0,2%Öl92,26 -0,1%Gold4.152 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten den DAX -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Tech-Schwäche und US-Inflationsdaten: DAX baut Verluste nach Trump-Aussagen aus Tech-Schwäche und US-Inflationsdaten: DAX baut Verluste nach Trump-Aussagen aus
Timken setzt auf Automatisierung und Infrastruktur – Neue Chancen für den Industriekonzern Timken setzt auf Automatisierung und Infrastruktur – Neue Chancen für den Industriekonzern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran: 20.000 Bewohner nach US-Angriff ohne Wasserversorgung

10.06.26 14:33 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den nächtlichen US-Angriffen und Zerstörung ziviler Infrastruktur sind iranischen Angaben zufolge Tausende Bewohner an der Südküste ohne Wasser. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Kuhestak in der Provinz Hormusgan sowie von zehn weiteren Dörfern sei vollständig unterbrochen, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf einen Behördenvertreter.

"Durch diesen Vorfall wurden mehr als 20.000 Einwohner der Region, die ohnehin unter schwierigen klimatischen Bedingungen und extremer Hitze leben, vom Zugang zu Wasser abgeschnitten", hieß es in dem Bericht weiter. Iranische Medien veröffentlichten Fotos, die zerstörte Wasserbecken zeigen sollen. Aktuell herrschen an Irans südlichen Küstenregionen Temperaturen von weit über 30 Grad./arb/DP/stw