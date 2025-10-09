DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran begrüßt Gaza-Einigung und warnt vor israelischen Wortbrüchen

09.10.25 17:14 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Einigung zur Beendigung des Gaza-Konflikts begrüßt, zugleich jedoch vor einem möglichen Bruch israelischer Zusagen gewarnt. "Teheran unterstützt jede Initiative, die den Völkermord stoppt, den vollständigen Abzug der Besatzungstruppen sicherstellt und humanitäre Hilfe ermöglicht", erklärte das Außenministerium in einer offiziellen Stellungnahme.

Wer­bung

Alle beteiligten Seiten sollten jedoch gegenüber einer Täuschung und mangelnden Verlässlichkeit Israels wachsam bleiben, so das Ministerium laut Nachrichtenagentur Isna. Zudem betonte Teheran, es sei die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und dessen jahrzehntelange Straflosigkeit zu beenden.

Die Unterstützung Palästinas und militanter Gruppen wie der Hamas ist ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Doktrin Irans. Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt Teheran Israel nicht als Staat an und vermeidet dessen namentliche Erwähnung - stattdessen ist stets vom "zionistischen Regime" die Rede./pey/str/DP/men