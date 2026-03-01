IRAN-BLOG/Deutschland wahrscheinlich wichtigstes Zielland für Flüchtlinge

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Deutschland wahrscheinlich wichtigstes Zielland für Flüchtlinge

Wer­bung Wer­bung

Sollte es infolge des Krieges im Iran und im Libanon zu grenzüberschreitenden Fluchtbewegungen kommen, dürfte Deutschland das wichtigste Zielland sein, schreibt die Rockwool Foundation Berlin in einem neuen Bericht. Kanada sei ein weiteres bevorzugtes Ziel, gefolgt von Großbritannien, der Türkei, Frankreich und Australien. Deutschland ist das beliebteste Zielland für potenzielle Auswanderer aus dem Iran, 28 Prozent nennen Deutschland als wahrscheinlichstes Zielland, gefolgt von Kanada mit 13 Prozent, der Türkei mit 10 Prozent, Großbritannien mit 6 Prozent und Frankreich mit 6 Prozent. Bei Befragten aus dem Libanon liegt Kanada mit 16 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Deutschland mit 14 Prozent, Australien mit 11 Prozent, Frankreich mit 9 Prozent und den USA mit 8 Prozent. Diese Zahlen stammen aus dem Gallup World Poll, der im Jahr 2024 die beabsichtigten Zielländer erfasst hat.

US-Tankflugzeug im Irak abgestürzt

Ein US-Tankflugzeug ist am Donnerstag im Westen des Irak abgestürzt. Das US-Militär teilte nicht mit, ob die Besatzungsmitglieder der US-amerikanischen KC-135 getötet wurden oder den Absturz überlebt haben. Laut Militär handelt es sich um die ersten Verluste der Air Force während des Krieges mit dem Iran. Zwei Flugzeuge waren in den Vorfall verwickelt, der zum Absturz führte. Die zweite Maschine - ebenfalls eine KC-135 - landete sicher, sagten US-Vertreter. Das Central Command der USA teilte mit, der Verlust des Flugzeugs sei nicht auf feindlichen oder eigenen Beschuss zurückzuführen, und mit dem Vorfall vertraute Personen sagten, erste Berichte deuteten auf eine Kollision in der Luft hin.

Australien gibt Treibstoff aus Notreserven frei

Australien wird Treibstoff aus seinen heimischen Reserven freigeben, um Engpässe in Teilen des Landes zu lindern. Energieminister Chris Bowen sagte, Australien werde rund 762 Millionen Liter Benzin und Diesel aus Beständen des Privatsektors freigeben, etwa 20 Prozent der Menge, die der Privatsektor als Reserve vorhalten muss. Die Freigabe entspricht bis zu 5 Millionen Barrel Öl und wird zur koordinierten Freigabe globaler Reserven der Internationalen Energieagentur beitragen. "Wir sehen weiterhin, dass erwartete Schiffe in unseren Häfen ankommen", sagte Bowen, fügte aber hinzu, dass ein enormer Anstieg der Nachfrage zu lokalen Engpässen geführt habe. Die Importe werden unter weiteren Druck geraten, sollte der Konflikt andauern, sagte Bowen.

Wer­bung Wer­bung

Trump: USA zerstören das Regime im Iran

US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem Iran verschärft. Er schrieb am Freitag in einem Beitrag auf Truth Social, dass die USA das "terroristische Regime des Iran" militärisch und wirtschaftlich "völlig zerstören" werden. Er warnte die Führung des Landes, dass die USA über "beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit" verfügten. "Beobachten Sie, was heute mit diesen gestörten Dreckskerlen passiert", sagte er. "Sie haben 47 Jahre lang unschuldige Menschen auf der ganzen Welt getötet, und jetzt töte ich sie, als der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika."

USA erlauben Ländern vorübergehend Kauf von russischem Öl

Die USA werden es Ländern vorübergehend erlauben, russisches Öl zu kaufen, das sich bereits auf See befindet. Damit soll das Angebot erhöht und der Preisdruck verringert werden. Finanzminister Scott Bessent schrieb am Donnerstag in einem Beitrag auf X, die Ausnahme von den Sanktionen sei eine "eng gefasste, kurzfristige Maßnahme", die "nur für Öl gilt, das sich bereits auf dem Transportweg befindet, und der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Vorteil verschaffen wird". Die Käufe sind laut einer Mitteilung des Finanzministeriums bis zum 11. April erlaubt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)