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IRAN-BLOG/Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp

31.03.26 10:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
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Charts|News|Analysen

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp

Unilever hat wegen des Iran-Kriegs einen Einstellungsstopp verhängt. Der Konsumgüterkonzern erklärte, sich aufgrund des unsicheren externen Umfelds dazu entschlossen zu haben, Einstellungen vorübergehend zu pausieren. "Wir bleiben ein agiles Unternehmen und werden unsere Pläne bei Bedarf immer anpassen", so ein Sprecher in einer Stellungnahme.

Trump äußert Bereitschaft, Iran-Krieg ohne Hormus-Öffnung zu beenden

US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Dies sagten Vertreter der US-Regierung. Sollte es zu einem solchen Schritt kommen, dürfte sich die feste Kontrolle Teherans über die Wasserstraße verlängern, während sich eine komplexe Operation zu deren Wiedereröffnung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt.

USA greifen großes Munitionsdepot in Isfahan an

Die USA haben am Montagabend einen massiven Angriff auf ein großes Munitionsdepot in der iranischen Stadt Isfahan ausgeführt. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte auf der Plattform Truth Social ein Video, das eine Reihe von Explosionen zeigt, ohne einen Kommentar dazu abzugeben. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters griffen die USA das Depot mit einer großen Menge bunkerbrechender Bomben an. Die USA haben im Laufe des Krieges gegen den Iran mehr als 11.000 Ziele angegriffen, wobei sie sich vor allem auf Standorte konzentrieren, mit denen die Offensivfähigkeiten des Iran geschwächt werden.

Hegseth und US-General Caine wenden sich am Dienstag an die Presse

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine, der Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff, werden am Dienstag um 8 Uhr morgens (Ostküstenzeit) eine Pressekonferenz abhalten. Das kündigte das US-Verteidigungsministerium an.

Iranisches Außenministerium dementiert Gespräche mit den USA

Das iranische Außenministerium hat dementiert, dass Washington und Teheran in Verhandlungen stehen. "Wir haben in diesen 31 Tagen keine Verhandlungen mit Amerika geführt", schrieb Ministeriumssprecher Esmaeil Baqaei in einem Beitrag auf X. Die USA hätten Iran über Vermittler, darunter Pakistan, eine Reihe von Vorschlägen übermittelt. "Unsere Position ist sehr klar. Solange die militärische Aggression und Invasion Amerikas mit voller Intensität andauern, sind all unsere Bemühungen und Fähigkeiten darauf ausgerichtet, das Wesen Irans zu verteidigen", fügte er hinzu. Iran habe seine früheren gescheiterten Verhandlungen mit den USA nicht vergessen.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 04:36 ET (08:36 GMT)

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