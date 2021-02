Iran bringt EU als Vermittler im Atomstreit mit USA ins Spiel

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street schließt in Grün -- DAX beendet Handel fester -- Apple plant Dollar-Anleihen -- Tesla mit Milliardenförderung -- Siemens Healthineers, Bayer, BioNTech, GameStop, Ryanair im Fokus

Erst GameStop, nun Silber? Hobby-Spekulanten drängen in Rohstoffmarkt. Endesa investiert über 2,9 Milliarden Euro in Wasserstoffprojekte in Spanien. Stadtwerke reichen zweite Klage gegen RWE-E.ON-Deal ein. AstraZeneca-Impfstoff in der EU zugelassen - AstraZeneca liefert der EU nun doch mehr Impfstoff. Erste Anzeichen einer Erholung im Auftaktquartal - thyssenkrupp-Chefin sieht bei Liberty-Angebot noch Klärungsbedarf.