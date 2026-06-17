Iran-Deal ist besiegelt

Nach dem besiegelten Abkommen zwischen Washington und Teheran bricht der Ölpreis ein, was der Reisebranche eine spürbare Margenentlastung beschert.

Trump und Irans Präsident Peseschkian haben das Rahmenabkommen in der Nacht auf Donnerstag digital unterzeichnet

Brent-Rohöl notiert bei rund 78 US-Dollar je Barrel

Lufthansa, TUI und Air France-KLM profitieren

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Das Abkommen ist besiegelt, früher als erwartet und ohne Zeremonie. US-Präsident Donald Trump paraphierte das Rahmenabkommen mit dem Iran in der Nacht zum Donnerstag nach einem Abendessen im Schloss Versailles am Rand des G7-Gipfels. Der iranische Außenamtssprecher bestätigte kurz darauf die elektronische Unterschrift von Präsident Massud Peseschkian, womit der Vertrag laut Teheran als in Kraft getreten gilt. Die geplante Unterzeichnungszeremonie auf dem Bürgenstock in der Schweiz wurde abgesagt. Für den Reise- und Luftfahrtsektor ist das die Bestätigung einer Bewegung, die der Markt bereits seit Tagen einpreist: Lufthansa notiert zeitweise via XETRA bei 9,03 Euro und damit 1,67 Prozent höher. Die Anteilsscheine von TUI legen derweil 0,99 Prozent auf 7,35 Euro zu, Air France-KLM verbucht in Paris mit 3,66 Prozent auf 12,47 Euro die deutlichsten Aufschläge.

Ölpreise geben deutlich nach

Der unmittelbare Treiber für den Sektor ist der Ölmarkt. Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 78 US-Dollar je Barrel, WTI bei etwa 75 US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Iran-Krieges hatte Brent zeitweise über 119 US-Dollar berührt, nun steht der tiefste Stand seit zwei Jahren zu Buche. Goldman Sachs reagierte prompt und senkte seine Brent-Prognose für das vierte Quartal 2026 von 90 auf 80 US-Dollar je Barrel. Die Bank geht zudem davon aus, dass sich die Ölausfuhren aus dem Persischen Golf bis Ende Juli normalisieren, einen Monat früher als bisher erwartet. Für Airlines ist das deshalb so relevant, weil Kerosin nach Branchenangaben 25 bis 40 Prozent der Betriebskosten ausmacht. Der sogenannte Jet Crack, also der Aufschlag auf Rohöl für Kerosin, folgt dem Ölpreis mit kurzer Verzögerung, weshalb die eigentliche Margenentlastung für die europäischen Airlines in den kommenden Wochen erst schrittweise sichtbar wird.

Was das Abkommen für Lufthansa, TUI und Air France-KLM bedeutet

Für Lufthansa kommt die Nachricht zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen unter erheblichem Kostendruck stand. Im Ergebnisbericht zum ersten Quartal 2026 hatte der Konzern für das laufende Jahr Mehrkosten von rund 1,7 Milliarden Euro durch gestiegene Kerosinpreise beziffert, kalkuliert auf Basis der damaligen Kriegspreise. Finanzvorstand Till Streichert hatte erklärt, der Jahresgewinn werde voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Rund 80 Prozent des Kerosinbedarfs für 2026 sind laut Konzernangaben zu Vorkrisenpreisen abgesichert, was die tatsächliche Kostenbelastung bislang begrenzte. Der nun fallende Ölpreis entlastet vor allem den ungesicherten Teil des Bedarfs. Der größere Hebel liegt in 2027, wo die Hedgingquote bei rund 40 Prozent liegt, wie aus einem SRF-Bericht von April hervorgeht. Damit würde die Lufthansa deutlich stärker vom niedrigeren Marktniveau profitieren.

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TUI profitiert neben günstigeren Treibstoffkosten von einem zweiten Effekt. Stabilere Flugrouten und eine entspanntere Sicherheitslage im Nahen Osten stützen erfahrungsgemäß die Buchungsbereitschaft, was gerade vor der wichtigen Sommersaison Gewicht hat. Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert der Reisekonzern noch deutlich unter dem Jahreshoch von 9,56 Euro von Februar 2026, sodass der aktuelle Anstieg auch das Aufholen aus einer ausgeprägten Schwächephase widerspiegelt. Air France-KLM ist strukturell der am stärksten fremdfinanzierte der drei Konzerne, weshalb der Hebel eines fallenden Ölpreises hier besonders spürbar wirkt: Jede Kostenerleichterung verbessert die operative Marge in einem Umfeld, in dem kaum Puffer für Überraschungen bleibt.

Offene Fragen trotz unterzeichnetem Abkommen

So eindeutig die Marktreaktion ausfällt, so viele Fragen lässt das Rahmenabkommen offen. Es sieht zwar die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen und die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz vor, doch die schwierigsten Punkte, darunter Irans Atomprogramm und die endgültige Sanktionsarchitektur, werden erst in einer 60-tägigen Verhandlungsphase adressiert. Hinzu kommen praktische Hürden: Die Straße von Hormuz muss erst entmint werden, die Ölproduktion in der Golfregion muss schrittweise hochgefahren werden, und die geleerten strategischen Reserven müssen wieder befüllt werden. Goldman Sachs schätzt, dass die Lieferströme selbst im Erfolgsfall zunächst nur auf etwa 70 Prozent des Vorkriegsniveaus zurückkehren dürften, weil Produzenten inzwischen auf alternative Exportwege ausgewichen sind. Für Anleger in Lufthansa, TUI oder Air France-KLM bedeutet das: Jede erneute Eskalation oder ein Scheitern der Folgeverhandlungen könnte die Ölpreise rasch wieder nach oben treiben und die Margenrechnung der Airlines umkehren.

Wie schnell tatsächlich Öltanker durch die Straße von Hormuz fahren und ob die Kerosinpreise dem Rohölrückgang zügig folgen, wird über das Ausmaß der Entlastung für die europäischen Airlines in der zweiten Jahreshälfte entscheiden.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Der Kauf von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden.