Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusUSA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Daimler Truck: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen. Commerzbank im Fokus: UniCredit schaltet Bafin ein. Saint-Gobain trennt sich von Skandinavien-Geschäft. GEA: Goldman Sachs startet Bewertung mit "Neutral". E.ON-Chef sieht Grenzen bei der Netzsicherheit. Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der DAX bis zum Jahresende entwickeln?