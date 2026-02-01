DAX24.860 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.336 -0,9%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Iran: Deal mit USA wird Zeit in Anspruch nehmen

17.02.26 15:28 Uhr

GENF/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA rechnet der Iran nicht mit einer raschen Einigung. "Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit", sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi dem iranischen Staatsfernsehen nach dem mehr als dreistündigen Treffen in Genf. "Aber das bedeutet nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben." Die Ausarbeitung werde Zeit in Anspruch nehmen. Einen Termin für eine neue Verhandlungsrunde gibt es ihm zufolge noch nicht.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Irans Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie das Raketenprogramm oder die Unterstützung militanter Gruppen schloss Teheran vorab aus./arb/DP/men