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Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner?

24.06.26 03:32 Uhr

Es ist ein Wendepunkt mit Fragezeichen. Präsident Trump hat die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet, die den Krieg dauerhaft beenden, die Seeblockade aufheben und den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus binnen 30 Tagen wieder auf volle Kapazität bringen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch