Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner?

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Heute im FokusDAX schließt in Rot -- Dow letztlich stabil -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
ExxonMobil-Klage zu Enteignungen unter Fidel Castro zugelassen. init plant Kapitalerhöhung. HOCHTIEF-Aktie schwach nach DAX-Aufstieg. Oracle tauscht Mitarbeiter gegen Chips. NVIDIA will Wasserverbrauch von KI-Rechenzentren drastisch senken. Vonovia plant Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe. Deutsche Telekom erhält Rating-Upgrade von Fitch.
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