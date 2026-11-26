TEHERAN/KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eine Verantwortung für den jüngsten Drohnenangriff im Golfstaat Kuwait dementiert. Armeesprecher Abolfasl Schekartschi wies entsprechende Anschuldigungen entschieden zurück, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Vielmehr könnte es sich um einen "Einsatz unter falscher Flagge" gehandelt haben, sagte er.

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Zuvor hatte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mitgeteilt, bei einem Drohnenangriff seien zwei Italiener ums Leben gekommen. Zudem wurden ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger bei dem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" des Landes verletzt.

Im seit Ende Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen./arb/DP/stk