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Iran dementiert Angriff auf Vereinigte Arabische Emirate

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran dementiert Angaben über einen iranischen Raketenangriff am Dienstagabend (Ortszeit) auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Aussagen seien "völlig unbegründet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

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Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate waren zwei aus dem Iran in Richtung des Landes abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen worden. In der Folge gab das emiratische Außenministerium bekannt, alle Handelsbeziehungen und Finanztransaktionen mit dem Iran bis auf weiteres auszusetzen.

Die beiden Staaten unterhalten eine bedeutende Handelspartnerschaft. Das bilaterale Handelsvolumen beläuft sich jährlich auf Dutzende Milliarden US-Dollar./mar/DP/jha

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