DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 +1,4%Nas22.663 -0,2%Bitcoin61.166 +1,6%Euro1,1573 -0,3%Öl92,57 +1,3%Gold5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Iran droht bei Angriffen auf Häfen mit Gegenschlägen

11.03.26 19:02 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden warnen vor massiven Vergeltungsschlägen, falls Häfen des Landes angegriffen werden. Der Sprecher der Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, erklärte laut Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahe steht: Sollte die amerikanische Drohung gegen Irans Häfen in die Tat umgesetzt werden, werde kein Hafen, Wirtschaftszentrum oder Ort im Persischen Golf sicher sein. Sie wären dann legitime Ziele der Streitkräfte.

Wer­bung

Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) hatte zuvor die Zivilbevölkerung gewarnt, dass der Iran zivile Häfen entlang der Straße von Hormus für militärische Operationen nutze. Diese gefährdeten den internationalen Schiffsverkehr und das Leben unschuldiger Menschen. Zivile Häfen, die für militärische Zwecke genutzt werden, verlieren Centcom zufolge ihren Schutzstatus und werden nach internationalem Recht zu legitimen militärischen Zielen./da/DP/nas