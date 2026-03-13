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Iran droht mit Angriffen auf US-Ziele in den Emiraten

15.03.26 05:00 Uhr

(Foto Archiv)

Nach US-Angriffen auf die wichtige Öl-Insel Charg erhöht Teheran den Druck. Die Revolutionsgarden erklären US-Standorte in den Emiraten zu legitimen Zielen.

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TEHERAN (Berlin) - Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit Angriffen auf US-Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Sprecher der Kommandozentrale der Garden erklärte laut Nachrichtenagentur Fars, der Iran betrachte es als sein legitimes Recht zur Verteidigung seines Hoheitsgebiets, Abschussstellen von US-Raketen in Häfen und Docks der Emirate anzugreifen. Ins Visier genommen werde auch US-Militärpersonal in Städten. Bewohner in unmittelbarer Umgebung von US-Zielen sollten sich in Sicherheit bringen.

Die USA hatten zuvor laut Präsident Donald Trump Militäranlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg zerstört, um Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu bewegen. Von der Insel Charg exportiert der Iran 90 Prozent seines Rohöls.

Die Emirate sind im Iran-Kriegs von den Golfstaaten am stärksten unter Beschuss. Behörden im Emirate Fudschaira teilten heute mit, die Luftabwehr habe eine Drohne abgefangen. Durch herabfallende Trümmer sei ein Brand ausgebrochen. Opfer habe es nicht gegeben./da/DP/zb