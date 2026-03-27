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Iran droht mit Angriffen gegen israelische und US-Unis

29.03.26 10:47 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran droht mit Angriffen auch gegen israelische und US-amerikanische Hochschuleinrichtungen. Israelische und amerikanische Universitäten in der Region würden Ziel iranischer Vergeltungsmaßnahmen, zitierte die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Fars in der Nacht auf der Plattform X. Der Iran greift seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe vor einem Monat als Gegenreaktion nicht nur Ziele in Israel an, sondern nimmt auch auf Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, unter Beschuss./ln/DP/zb